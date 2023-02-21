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85-летнюю учительницу обвиняют в сексе с школьниками
21.02.2023 11:35 Ирина Демьянова

85-летнюю учительницу обвиняют в сексе с школьниками

Бывшая учительница начальной школы Берлингтона, которой сейчас 85 лет, была арестована по обвинению в сексуальных преступлениях по делу, которое относится к 1980-м годам.

По данным региональной полиции Халтона, инцидент произошел в государственной школе Пайнленд.

Члены отдела Хэлтона по жестокому обращению с детьми и сексуальному насилию говорят, что в июне прошлого года мужчина сообщил полиции, что во время учебы в школе в качестве ученика 8-го класса в 1982-83 годах он подвергся сексуальному насилию со стороны учительницы.

Кроме того, в этом месяце появился второй мужчина, утверждающий, что, когда он учился в 8-м классе в Пайнленде в 1983-84 годах, то подвергся сексуальному насилию со стороны учителя.

В обоих случаях, по данным полиции, насилие происходило в школе.

В результате расследования полиция арестовала 85-летнюю Барбару Бакстер из Берлингтона. Ее обвиняют в сексуальных домогательствах и совершении непристойных действий. Позже она была освобождена из-под стражи с обещанием явиться в суд.

В полиции говорят, что продолжают расследование и ищут других возможных жертв.

До работы в Халтоне обвиняемая была сотрудником школьного совета Гамильтона Вентворта.

По данным полиции, обвинения в сексуальном насилии могут быть предъявлены в любом случае прикосновения к человеку без его согласия, когда оно носит сексуальный характер или когда нарушается половая неприкосновенность жертвы. 

Кроме того, следователи отмечают, что нет срока давности, когда дело доходит до сообщения о сексуальном насилии. 
 

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