



85-летнюю учительницу обвиняют в сексе с школьниками

Бывшая учительница начальной школы Берлингтона, которой сейчас 85 лет, была арестована по обвинению в сексуальных преступлениях по делу, которое относится к 1980-м годам.



По данным региональной полиции Халтона, инцидент произошел в государственной школе Пайнленд.



Члены отдела Хэлтона по жестокому обращению с детьми и сексуальному насилию говорят, что в июне прошлого года мужчина сообщил полиции, что во время учебы в школе в качестве ученика 8-го класса в 1982-83 годах он подвергся сексуальному насилию со стороны учительницы.



Кроме того, в этом месяце появился второй мужчина, утверждающий, что, когда он учился в 8-м классе в Пайнленде в 1983-84 годах, то подвергся сексуальному насилию со стороны учителя.



В обоих случаях, по данным полиции, насилие происходило в школе.



В результате расследования полиция арестовала 85-летнюю Барбару Бакстер из Берлингтона. Ее обвиняют в сексуальных домогательствах и совершении непристойных действий. Позже она была освобождена из-под стражи с обещанием явиться в суд.



В полиции говорят, что продолжают расследование и ищут других возможных жертв.



До работы в Халтоне обвиняемая была сотрудником школьного совета Гамильтона Вентворта.



По данным полиции, обвинения в сексуальном насилии могут быть предъявлены в любом случае прикосновения к человеку без его согласия, когда оно носит сексуальный характер или когда нарушается половая неприкосновенность жертвы.



Кроме того, следователи отмечают, что нет срока давности, когда дело доходит до сообщения о сексуальном насилии.

