



42 автомобиля столкнулись на трассе в Венгрии – видео

Генеральный директорат Венгрии по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщил, что на стороне трассы М1, направляющейся к Дьеру, столкнулись сорок автомобилей. Это спровоцировало массовый пожар, в результате которого “полностью сгорело” девятнадцать автомобилей и кабина одного грузовика. Хаос перекинулся на другую сторону дороги, где столкнулись еще два автомобиля, направлявшихся в сторону Будапешта.



Управление сообщило, что 70 пожарных и четыре вертолета приняли участие в ликвидации последствий. Один человек трагически погиб, еще сорок получили ранения, два человека были доставлены в больницу с угрожающими жизни травмами, а 12 получили травмы средней тяжести.. Остальные 26 участников ДТП получили незначительные ранения.



Венгерская компания по развитию концессионной инфраструктуры намекнула, что пожар был достаточно интенсивным, поэтому возникла необходимость немедленного вмешательства. В связи с этим бригады приступили к шлифовке и удалению поврежденных участков для подготовки к укладке нового асфальта.

По предварительному заключению, пылевая буря повлекла за собой ухудшение видимости и спровоцировала ДТП.