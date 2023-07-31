



20 тысяч за упаковку: Риэлтора оштрафовали за выпитое молоко в доме клиента

Агент недвижимости Майк Роуз из Британской Колумбии в Канаде был оштрафован на 20 тысяч долларов за то, что выпил молоко из упаковки во время показа дома своего клиента. Об этом пишет North Shore News.



Риэлтор приехал в дом, чтобы показать его потенциальным покупателям. Ему захотелось пить, и он стал искать в холодильнике что-нибудь подходящее. Не найдя воды, он решил выпить молоко прямо из упаковки. Продавцы узнали об этой ситуации, когда просмотрели видеозапись с камеры наблюдения, установленной в доме.



Роуз не спросил разрешения у своих клиентов и не предложил заменить молоко после инцидента.



После этого продавцы запретили мужчине возвращаться в их дом, а затем опубликовали в интернете видеозапись о том, как он пьет молоко. Другие клиенты также отказались от услуг Роуза.



Риэлтор, который сейчас работает в другой компании, заявил, что такое поведение было для него несвойственно. По его словам, это было связано с тем, что он принимал новое лекарство, которое вызвало у него сильную жажду, и находился в состоянии сильного стресса.



Согласно решению о мировом соглашении, Роуз согласился выплатить дисциплинарный штраф в размере 20 000 долларов, а также 2500 долларов в качестве расходов на принудительное взыскание.