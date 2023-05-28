



12-летний мальчик напал с ножом на своего брата-близнеца в Яффо

В субботу вечером в Яффо 12-летний мальчик получил ножевые ранения средней степени тяжести, а полиция арестовала его брата-близнеца по подозрению в нападении во время предполагаемой драки в доме их семьи.



Вызванные на место парамедики обнаружили ребенка в полубессознательном состоянии с ножевым ранением, сообщает служба скорой помощи MDA.

Медики доставили мальчика в медицинский центр "Вольфсон" в Холоне в стабильном состоянии средней степени тяжести.



Полиция начала расследование инцидента и арестовала брата-близнеца в качестве подозреваемого.