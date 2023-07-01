



1000 птенцов редких чаек загадочно погибли в районе гнездования в Израиле

Управление природы и парков вместе с Обществом защиты природы опубликовали в среду совместное заявление, в котором говорится, что они все еще расследуют точную причину гибели птиц. Расследуется загадочная гибель за последние несколько дней 1000 находящихся под угрозой исчезновения птенцах чаек в районе гнездования в Израиле.



Птенцы жили в самой большой колонии в северной части Израиля, в районе Атлит. По словам ведомства, большинство птиц умерло с разницей в несколько дней, а первая смерть произошла месяц назад в отдаленном месте колонии. Птенцы, большинство из которых достигли возраста 3–5 дней, включали как крачек, так и редкие виды карликовых чаек.



Согласно совместному заявлению, эта внезапная гибель потомства означает, что у двух видов чаек, которым грозит исчезновение в Израиле, больше не будет сезона гнездования.



По данным Общества охраны природы и администрации парков, несколько потенциальных причин смерти, в том числе птичий грипп и болезнь Ньюкасла, исключены ветеринарной экспертизой. Однако организации также отметили, что тесты выявили признаки “условно-патогенных” бактерий Shigelloides Plesiomonas, которые могут нанести вред цыплятам либо сами по себе, либо в сочетании с другими микробами.



В отчете отмечается, что крошечный прибрежный остров рядом с колонией морских чаек Атлита, пострадал в равной степени. Колония в заповеднике Хула не пострадала.