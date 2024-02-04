



Forbes France отменил концерт в честь известных женщин из-за сторонницы ХАМАСа

Журнал Forbes France отменил гала-концерт в честь 40 знаменитых женщин из-за сторонницы ХАМАСа, которая оправдала резню, устроенную 7 октября в Израиле.



Отмену мероприятия пояснили тем, что проводить его сейчас "небезопасно". Напрямую пропалестинскую активистку Риму Хасан, из-за которой это произошло, в журнале не упоминают.



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Сама же виновница написала в социальной сети X, что пришла в ярость из-за отмены концерта. Она обвиняет во всем "патриархат" и, как ни странно, мужчин-евреев.



"Обратите внимание, что давление исходит преимущественно от мужчин, которые верят, что они всемогущи и обладают полной свободой", - возмутилась сторонница ХАМАСа.