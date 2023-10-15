



Залпы по Сдероту: статистика по погибшим и запускам с начала войны

По Сдероту, где 15 октября проводилась эвакуация всех желающих, с начала войны террористы запустили из Газы 367 ракет.



По данным местного муниципалитета, из этого количества зафиксировано 72 прямых попадания.



Всего за это время погибли 28 жителей города, из которых трое - солдаты и сотрудники сил безопасности, двое - пожарные, шестеро - полицейские, 16 - гражданские.



В результате обстрела окрестностей, погибли еще 15 мирных жителей и полицейских.