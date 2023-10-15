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Залпы по Сдероту: статистика по погибшим и запускам с начала войны
15.10.2023 20:19 Алина Груднева

Залпы по Сдероту: статистика по погибшим и запускам с начала войны

По Сдероту, где 15 октября проводилась эвакуация всех желающих, с начала войны террористы запустили из Газы 367 ракет.

По данным местного муниципалитета, из этого количества зафиксировано 72 прямых попадания.

Всего за это время погибли 28 жителей города, из которых трое - солдаты и сотрудники сил безопасности, двое - пожарные, шестеро - полицейские, 16 - гражданские.

В результате обстрела окрестностей, погибли еще 15 мирных жителей и полицейских.

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