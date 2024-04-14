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Захарова - Израилю: Когда вы осуждали Украину за удары по России?
14.04.2024 17:39 MIGnews.com

Захарова - Израилю: Когда вы осуждали Украину за удары по России?

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Израиля к России осудить нападение Ирана.

Мария Захарова, спикер российского МИДа заявила, что Израиль не осуждает "нападения украинского режима на территорию РФ".

Захарова написала в своем Telegram-канале:

"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц.  Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура".




 

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