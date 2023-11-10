



"The Washington Post" удалила карикатуру против ХАМАСа

Американский новостной сайт "The Washington Post" опубликовал карикатуру, на которой фигура лидера ХАМАС использует детей в качестве живого щита, а позже удалил ее из-за обвинений в “расизме”.



В пояснительной записке редактор раздела написал, что "карикатура была нацелена на конкретного представителя ХАМАС, который праздновал нападение на безоружных израильских граждан".



С другой стороны, он заявил, что реакция убедила его в том, что карикатура вызвала разногласия.

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“Наша цель — найти общие знаменатели даже в самые мрачные времена, поэтому мы решили убрать карикатуру”, — написал он.



