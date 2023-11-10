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"The Washington Post" удалила карикатуру против ХАМАСа
10.11.2023 19:20 Катя Шульц

"The Washington Post" удалила карикатуру против ХАМАСа

Американский новостной сайт "The Washington Post" опубликовал карикатуру, на которой фигура лидера ХАМАС использует детей в качестве живого щита, а позже удалил ее из-за обвинений в “расизме”.

В пояснительной записке редактор раздела написал, что "карикатура была нацелена на конкретного представителя ХАМАС, который праздновал нападение на безоружных израильских граждан".

С другой стороны, он заявил, что реакция убедила его в том, что карикатура вызвала разногласия.
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“Наша цель — найти общие знаменатели даже в самые мрачные времена, поэтому мы решили убрать карикатуру”, — написал он.

 

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