ЦАХАЛ взял под контроль военную базу ХАМАСа в Джабалии
Армия обороны Израиля после ожесточенных боев установила контроль над "военным опорным пунктом" ХАМАСа в Джабалии на севере Газы.
По данным ЦАХАЛа, сухопутные войска при поддержке ВВС нанесли удары по ряду объектов и уничтожили около 50 террористов.
"Опорный пункт используется командиром батальона "Джабалия" для тренировок в рамках подготовки к террористическим операциям. Здесь были пусковые установки и террористические туннели, которые используются, в том числе, для перемещения террористов к прибрежной зоне", - отчитались военные.
В ЦАХАЛе отметили, что в ходе операции велись ожесточенные бои с террористами, многие из которых были ликвидированы. Также уничтожены туннельные шахты, вооружение и военная техника ХАМАСа.
כוחות חי"ר ושיריון בפיקוד חטיבת גבעתי פעלו ביממה האחרונה במעוז צבאי של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה. בפעילויות ברחבי הרצועה במהלך היום חיסלו הלוחמים כ-50 מחבלים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023
המעוז נמצא במערב ג’באליה ומשמש את מפקד גדוד ג’באליה של החמאס לאימונים לקראת פעולות טרור והוצאתן לפועל>> pic.twitter.com/eO7yUNUFam