



ЦАХАЛ взял под контроль военную базу ХАМАСа в Джабалии

Армия обороны Израиля после ожесточенных боев установила контроль над "военным опорным пунктом" ХАМАСа в Джабалии на севере Газы.



По данным ЦАХАЛа, сухопутные войска при поддержке ВВС нанесли удары по ряду объектов и уничтожили около 50 террористов.



"Опорный пункт используется командиром батальона "Джабалия" для тренировок в рамках подготовки к террористическим операциям. Здесь были пусковые установки и террористические туннели, которые используются, в том числе, для перемещения террористов к прибрежной зоне", - отчитались военные.



В ЦАХАЛе отметили, что в ходе операции велись ожесточенные бои с террористами, многие из которых были ликвидированы. Также уничтожены туннельные шахты, вооружение и военная техника ХАМАСа.