Взрыв авто в Дженине: тяжело ранены два террориста

Два члена палестинской террористической группировки тяжело ранены в результате взрыва в Дженине.



Об этом сообщают арабские СМИ.



По предварительным данным, они пытались установить заминированный автомобиль, когда тот сдетонировал.





#Jenin, #West_Bank: Two Palestinians injured in a blast in an empty vehicle



Unofficial reports suggest that the vehicle belonged to armed militants. The circumstances behind the #explosion are still unclear.



