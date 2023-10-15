



Введут ли США войска в Газу: ответ Джона Кирби

Вашингтон не отбрасывает вариант того, что придется ввести американские войска в Газу для освобождения заложников, захваченных в Израиле ХАМАСом.



По данным Fox News, на это намекнул представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



"Я не буду ничего исключать, когда речь заходит о возвращении наших граждан, находящихся в заложниках. Мы постоянно работаем над этим, но, опять же, для того, чтобы выработать конкретные варианты, необходимо иметь гораздо больше информации, чем та, которая доступна сейчас", - подчеркнул Кирби.



По версии Белого дома, в руках у ХАМАСа находятся более 100 заложников, среди которых есть военные, гражданские и иностранцы. Относительно введения войск для непосредственного участия в боевых действиях Кирби ответил отрицательно.



"Мы активно пытаемся выяснить, где именно находятся заложники, мы даже не знаем точно, сколько захвачено", - добавил он.