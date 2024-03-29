



Введение миротворцев из арабских стран в Газу: что известно

Израиль настаивает на создании международных миротворческих сил для обеспечения поставок гуманитарной помощи в Газу.



Как сообщалось ранее, министр обороны Йоав Галант проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что добился прогресса в этом вопросе во время своего визита в Вашингтон.



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Международные миротворческие силы будут состоять из военных из трех неназванных арабских стран. По данным СМИ, речь точно не идет о Саудовской Аравии или Катаре.



США поддерживают эту идею. Предполагается, что миротворцы будут вооружены для обеспечения порядка. Они будут работать с жителями Газы, не имеющими связей с ХАМАСом.



По данным 12-го канала, Нетаниягу не согласен с этой идеей, но Галант считает, что это лучший вариант.