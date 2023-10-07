



ВМС ЦАХАЛа уничтожили две лодки с десятками террористов

Военно-морские силы Армии обороны Израиля отразили атаки десятков палестинских террористов вдоль береговой линии на юге Израиля.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Ранее военно-морские силы ЦАХАЛа преследовали и нанесли удары по десяткам террористов после того, как те попытались проникнуть на территорию Израиля", - сказано в сообщении.



Уточняется, что бойцы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали десятки террористов. Также были уничтожены две лодки и еще два плавательных судна.