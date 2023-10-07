ВМС ЦАХАЛа уничтожили две лодки с десятками террористов
Военно-морские силы Армии обороны Израиля отразили атаки десятков палестинских террористов вдоль береговой линии на юге Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Ранее военно-морские силы ЦАХАЛа преследовали и нанесли удары по десяткам террористов после того, как те попытались проникнуть на территорию Израиля", - сказано в сообщении.
Уточняется, что бойцы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали десятки террористов. Также были уничтожены две лодки и еще два плавательных судна.
לוחמי זרוע הים חיסלו עשרות מחבלים במרחב הימי הדרומי ובקו החוף.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023
בשעות הבוקר המוקדמות, לוחמי זרוע הים ניהלו מרדף ימי וחיסלו עשרות מחבלים אשר ניסו להגיע לשטח ישראל.
הלוחמים פתחו באש לעברם וסיכלו שתי סירות גומי, שני כלי שיט נוספים וכלי חקלאי>> pic.twitter.com/R2ZBSxk0m6