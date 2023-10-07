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ВМС ЦАХАЛа уничтожили две лодки с десятками террористов
07.10.2023 17:01 Алина Груднева

ВМС ЦАХАЛа уничтожили две лодки с десятками террористов

Военно-морские силы Армии обороны Израиля отразили атаки десятков палестинских террористов вдоль береговой линии на юге Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Ранее военно-морские силы ЦАХАЛа преследовали и нанесли удары по десяткам террористов после того, как те попытались проникнуть на территорию Израиля", - сказано в сообщении.

Уточняется, что бойцы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали десятки террористов. Также были уничтожены две лодки и еще два плавательных судна.

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