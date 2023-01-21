Видео попытки ножевого теракта в Самарии
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент попытки сегодняшнего теракта на ферме в Самарии.
Судя по кадрам, террорист вышел из машины и побежал с ножом в руках в сторону гражданина Израиля.
Также на камеру видеонаблюдения был запечатлен момент ликвидации. По данным Армии обороны Израиля, в результате нападения никто из израильских граждан не пострадал.
Позже в минздраве ПА сообщили, что ликвидированным террористом оказался 42-летний палестинец Тарик Уда Юссеф Маали.
פורק מרכב, רץ עם סכין בידו - ונורה: תיעוד ניסיון הפיגוע בבנימין | לידיעה המלאה >>> https://t.co/lCsRLYJiVx@carmeldangor pic.twitter.com/iwNCKON2eD— כאן חדשות (@kann_news) January 21, 2023