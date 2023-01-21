Новости » Арабо-израильский конфликт
Видео попытки ножевого теракта в Самарии
21.01.2023 09:38 Алина Груднева

Видео попытки ножевого теракта в Самарии

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент попытки сегодняшнего теракта на ферме в Самарии.

Судя по кадрам, террорист вышел из машины и побежал с ножом в руках в сторону гражданина Израиля.

Также на камеру видеонаблюдения был запечатлен момент ликвидации. По данным Армии обороны Израиля, в результате нападения никто из израильских граждан не пострадал.

Позже в минздраве ПА сообщили, что ликвидированным террористом оказался 42-летний палестинец Тарик Уда Юссеф Маали.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы