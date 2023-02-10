Видео: нейтрализация террориста в Иерусалиме
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Видео: нейтрализация террориста в Иерусалиме
10.02.2023 14:55 Аркадий Бочаровский

Видео: нейтрализация террориста в Иерусалиме

Террорист, атаковавшего автобусную станцию в районе Рамот,  когда там находились десятки людей, был нейтрализован. 

Террорист убит выстрелом в голову. 

По данным службы безопасности, террорист - 31-летний Хусейн Караке из Иссауи в Восточном Иерусалиме - обладатель израильского удостоверения личности, женатый и отец троих детей. Как слышно на записи, террорист был застрелен недалеко от автобусной остановки. Нейтрализовал террориста полицейский, прибывший на место происшествия.

После теракта было принято решение усилить меры безопасности в Иерусалиме - особенно в местах массового скопления людей. В то же время силы безопасности уже прибыли по месту жительства террориста - для допроса членов его семьи. Также премьер-министр Нетаниягу объявил, что силы безопасности будут работать над тем, чтобы опечатать дом террориста и снести его.

Террорист на синем автомобиле Mazda - он ехал с юга на север, двигался на большой скорости, и когда он достиг автобусной остановки - он выехал на тротуар на своем автомобиле  и сбил всех, кто был нтам в это время.

Вызванные на место происшествия бригады MDA оказали медицинскую помощь 6 пострадавшим с различной степенью тяжести травм - в том числе один погиб, трое в критическом состоянии и двое детей в тяжелом состоянии. 
 


 

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