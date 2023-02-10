



Видео: нейтрализация террориста в Иерусалиме

Террорист, атаковавшего автобусную станцию в районе Рамот, когда там находились десятки людей, был нейтрализован.



Террорист убит выстрелом в голову.



По данным службы безопасности, террорист - 31-летний Хусейн Караке из Иссауи в Восточном Иерусалиме - обладатель израильского удостоверения личности, женатый и отец троих детей. Как слышно на записи, террорист был застрелен недалеко от автобусной остановки. Нейтрализовал террориста полицейский, прибывший на место происшествия.



После теракта было принято решение усилить меры безопасности в Иерусалиме - особенно в местах массового скопления людей. В то же время силы безопасности уже прибыли по месту жительства террориста - для допроса членов его семьи. Также премьер-министр Нетаниягу объявил, что силы безопасности будут работать над тем, чтобы опечатать дом террориста и снести его.



Террорист на синем автомобиле Mazda - он ехал с юга на север, двигался на большой скорости, и когда он достиг автобусной остановки - он выехал на тротуар на своем автомобиле и сбил всех, кто был нтам в это время.



Вызванные на место происшествия бригады MDA оказали медицинскую помощь 6 пострадавшим с различной степенью тяжести травм - в том числе один погиб, трое в критическом состоянии и двое детей в тяжелом состоянии.

