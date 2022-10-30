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Вьетнам обеспокоен эскалацией насилия в Иудее и Самарии
30.10.2022 13:09 Ольга Белозерова

Вьетнам обеспокоен эскалацией насилия в Иудее и Самарии

Посол Донг Хоанг Джанг, постоянный представитель Вьетнама в ООН, выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает VietNam News.

Посол отметил, что люди как Израиля, так и ПА должны иметь равное право на меры защиты, призывая все заинтересованные стороны, особенно власти Израиля, проявлять сдержанность, чтобы не подстрекать к еще большему насилию.

Дипломат добавил, что Вьетнам приветствует недавнее заявление премьер-министра Израиля о поддержке решения о создании двух государств, а также приветствует достижение палестинскими организациями соглашения в Алжире.

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