



Венгрия назвала запрос Карим Хана относительно Нетаниягу “дискредитирующим МУС”

Требование прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу “неприемлемо” и не может быть исполнено в Будапеште, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Гергей Гуляс сообщил на брифинге, что, хотя Венгрия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), он “никогда не был частью венгерского законодательства”, а это означает, что никакие меры суда не могут быть осуществлены на территории Венгрии.



Прокурор МУС Карим Хан объявил ранее на этой неделе, что он запросил ордера на арест Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС в связи с предполагаемыми военными преступлениями.



Представители обеих сторон раскритиковали решение Хана.



“Это решение… не юридическое, а политическое решение, оно неприемлемо и дискредитирует Международный уголовный суд”, — говорит Гуляс.



“Неправильно использовать суд как политический инструмент, и не следует забывать, что привело к тому, что происходит в Газе, а именно к безжалостной, нечестной и подлой террористической атаке на Израиль”, — говорит он.



Нетаниягу уже давно поддерживает тесные отношения с премьер-министром Венгрии, который находится у власти с 2010 года.

