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В Шхеме после интенсивного боя взяли террориста из "Львиного логова"
05.10.2022 19:35 Алина Груднева

В Шхеме после интенсивного боя взяли террориста из "Львиного логова"

В Йом-Кипур ЦАХАЛ и ШАБАК провели операцию по задержанию террориста, подозреваемого в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в окрестностях Шхема в прошлое воскресенье.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. 
 
Операция проводилась в палестинской деревне Дейр-эль-Хатаб.
 
Подозреваемым оказался местный житель, 35-летний Салман Омран. Он является боевиком ХАМАСа и ранее был заключен в тюрьму за участие в военной сети террористической организации, которая планировала теракты.
 
Бойцы ЦАХАЛа окружили дом подозреваемого. Он открыл огонь, забаррикадировавшись внутри здания. Солдаты ответили тем же и применили различные средства, в том числе осколочные гранаты и бульдозер.
 
В результате брат подозреваемого получил ранение. Также по солдатам ЦАХАЛа стреляли из других домов. В результате ответного огня ранены несколько боевиков. Один был убит.
 
После перестрелки подозреваемый сдался. Его вместе с винтовкой M16 передали ШАБАКу.
 
По уточненным данным, террорист Салман Омран, член ополчения "Львиное логово", сдался после того, как военный бульдозер начал разрушать дом, в котором он находился.
 
По данным палестинских источников, террорист, расстрелявший на этой неделе такси и автобус в Самарии, является членом милиции "Львиное логово".
 

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