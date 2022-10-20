



В палестинской тюрьме "умер" брат командира "Львиного логова"



Брат высокопоставленного члена "Эрин Аласуд" (Львиное логово) умер вечером 19 октября в тюрьме ПА



Мухаммад Альбана, брат Махмуда Альбана, одного из старших командиров фракции "Эрин Аласуд", умер вечером 19 октября в одном из центров аппарата безопасности ПА в Рамалле.



По словам представителей ПА, он покончил с жизнью. Связанные с ХАМАСом каналы утверждают: представители аппарата безопасности ПА замучили его до смерти.



Палестинская администрация также утверждает, что Альбана был задержан из-за "криминальных проблем".