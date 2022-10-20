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В палестинской тюрьме "умер" брат командира "Львиного логова"
20.10.2022 07:06 Аркадий Бочаровский

В палестинской тюрьме "умер" брат командира "Львиного логова"


Брат высокопоставленного члена "Эрин Аласуд" (Львиное логово) умер вечером 19 октября в тюрьме ПА

Мухаммад Альбана, брат Махмуда Альбана, одного из старших командиров фракции "Эрин Аласуд", умер вечером 19 октября в одном из центров аппарата безопасности ПА в Рамалле.

По словам представителей ПА, он покончил с жизнью. Связанные с ХАМАСом каналы утверждают: представители аппарата безопасности ПА замучили его до смерти.

Палестинская администрация также утверждает, что Альбана был задержан из-за "криминальных проблем".

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