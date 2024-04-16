



В Израиле решили, каким будет ответ Ирану: США настаивают на сдержанности

Правительство Израиля приняло решение о том, каким будет ответ Ирану на массированную атаку, осуществленную 13 апреля.



Об этом сообщает телеканал Kan 11 со ссылкой на анонимный источник.



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Подробности относительно будущего ответа не разглашаются. В свою очередь, США продолжают настаивать на том, чтобы Израиль проявлял "сдержанность".



По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал накануне министру военного кабинета Бени Ганцу. Он подтвердил поддержку безопасности Израиля со стороны Вашингтона, а также желание США не допустить эскалации в регионе. Этот вопрос Блинкен также обсудил с премьер-министром Катара.



"Пока война в Газе продолжается, мы не вернемся к тому состоянию, в котором были до 7 октября. Идет непрерывный процесс в попытках снизить напряженность в регионе и сохранить спокойствие, зная, что существует продолжающийся конфликт, который усугубил напряженность в Израиле и во всем регионе", - отметил Миллер.