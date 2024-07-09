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В Израиле ответили на обвинения в попытках заморить палестинцев голодом
09.07.2024 18:00 Алина Груднева

В Израиле ответили на обвинения в попытках заморить палестинцев голодом

Представительство Израиля при ООН в Женеве резко раскритиковало обвинения в попытках уничтожения палестинцев в Газе посредством голода.

Ранее 10 независимых "экспертов" ООН заявили, что Израиль ведет "преднамеренную и целенаправленную кампанию по уничтожению голодом палестинского народа". Они объявили, что это является "формой геноцида".

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"Многие так называемые "эксперты" привыкли так же распространять дезинформацию, как и поддерживать пропаганду ХАМАСа и защищать террористическую организацию от пристального внимания", - ответили в представительстве Израиля.

Уточняется, что Еврейское Государство постоянно расширяет координацию в предоставлении гуманитарной помощи для жителей Газы, а террористы ХАМАСа намеренно крадут и прячут ее от гражданского населения.

Также израильская миссия напомнила о том, что на контрольно-пропускных пунктах скопилось много грузовиков с провизией, поскольку международные агентства отказываются заниматься ее распределением из-за опасений грабежей и насилия.

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