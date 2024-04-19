



В Иране до сих пор “не могут понять”, что случилось

Иранское правительство не заявляет ни о каких быстрых ответах на внезапную “израильскую атаку”. Кроме того, Тегеран отрицает поражение каких-либо стратегических объектов на своей территории. Зато сообщается о том, что сбили несколько вражеских дронов.



При этом государственный телеканал IRINN сообщил, что сбитые дроны были запущены диверсионными группами изнутри страны.



Ну а в Израиле произошедшее комментируют пока что СМИ, а не правительство.



В интервью изданию The Jerusalem Post израильские источники из военных и дипломатических кругов заявили в пятницу, что действовали по принципу "око за око, зуб за зуб", отвечая на атаки именно по тем местам, откуда они сами подверглись нападению.



Однако, по стратегическим соображениям, Израиль официально не признает свою ответственность за этот инцидент.



