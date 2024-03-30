



В Германии антисемитские игры в сочувствие “палестине” не проходят

Группа немецких полицейских провела зачистку антисемитствующих мусульман. Не помогло даже то, что некоторые задержанные были женщинами. Акция “по успокоению” окружающей среды прошла в Берлине во след антисемитской демонстрации, которую мусульмане-мигранты устроили у вокзала Берлина.



Стоит отметить, что немецкое законодательство стремительно меняется. Эпоха вседозволенности “мультикульти” подходит в этой стране к концу. Теперь ВНЖ могут отменить, а гражданство не дать, если в личном деле будет намек на антисемитские выходки.

