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В Германии антисемитские игры в сочувствие “палестине” не проходят
30.03.2024 15:07 MIGnews.com

В Германии антисемитские игры в сочувствие “палестине” не проходят

Группа немецких полицейских провела зачистку антисемитствующих мусульман. Не помогло даже то, что некоторые задержанные были женщинами. Акция “по успокоению” окружающей среды прошла в Берлине во след антисемитской демонстрации, которую мусульмане-мигранты устроили у вокзала Берлина.

Стоит отметить, что немецкое законодательство стремительно меняется. Эпоха вседозволенности “мультикульти” подходит в этой стране к концу. Теперь ВНЖ могут отменить, а гражданство не дать, если в личном деле будет  намек на антисемитские выходки.
 

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