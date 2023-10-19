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В Берлине палестинскую демонстрацию разогнали водометами
19.10.2023 11:30 Катя Шульц

В Берлине палестинскую демонстрацию разогнали водометами

Пока во Франции думаю о том достаточно ли демократично запрещать пропалестинские демонстрации, в Берлине, похоже, определились.

В районе Нойкельн прошла большая демонстрация в поддержку Газы. Однако в Германии, что запрещено, то нельзя. В данном случае правительство Германии совершенно дальновидно запретила именно эти массовые собрания, потому что протестующие “сторонники палестинского народа”  стали жечь машины, а в полицейских полетели камни, палки и петарды.

Полиция в долгу не осталась и сначала задымили демонстрантов раздражающим газом, а когда загорелись автомобили, то стражи порядка применили водометы. 

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