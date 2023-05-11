



Управление ООН по правам человека: ракеты из Газы нарушают международное право

Управление ООН по правам человека выражает "тревогу" в связи с боевыми действиями между Израилем и террористическими группировками Газы.



В заявлении говорится, что ООН подтвердила гибель 25 палестинцев за последние два дня, в том числе шестерых детей и четырех женщин.



В заявлении говорится, что ЦАХАЛ наносил удары по зданиям, в том числе жилым домам.



"Мы обеспокоены тем, приняли ли ЦАХАЛ достаточные меры предосторожности, чтобы избежать и, в любом случае, свести к минимуму гибель гражданских лиц, ранение гражданских лиц и повреждение гражданских объектов", — говорится в заявлении.



Офис ООН также осуждает палестинские ракетные обстрелы Израиля.



"Неизбирательный запуск ракет из Газы по Израилю, который подвергает опасности как израильских, так и палестинских мирных жителей, нарушает международное гуманитарное право. Мы призываем все стороны принять меры по деэскалации и провести оперативное и прозрачное расследование всех убийств, особенно гражданских лиц", — говорится в заявлении.



Вчера офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выразил "глубокую обеспокоенность" насилием и предупредил Израиль, что он должен соблюдать международное право.



