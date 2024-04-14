



Турция: Иран подтвердил США, что атака будет “в разумных пределах”

Турецкий дипломатический источник сообщил сегодня, в воскресенье 14 апреля, что произошло за кулисами нападения Ирана на Израиль.



Источник заявил в саудовской газете "Аль-Хадат", что Иран проинформировал США через Турцию, что операция будет ограничена ответом на нападение на его консульство.



Источник также утверждал, что “Иран через нас проинформировал США, что атака должна ограничиваться только ответом. Вашингтон через нас проинформировал Тегеран, что ответ должен быть ограниченным”.



В заключение источник добавил, что "Америка через Турцию довела до Ирана, что ее действия должны быть в определенных пределах".

