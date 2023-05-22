



Три палестинца убиты в ходе столкновений с ЦАХАЛем в Шхеме





Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что трое палестинцев были убиты в столкновениях с силами ЦАХАЛа в лагере беженцев Балата в Шхеме.



В сообщении министерства говорится, что еще трое получили тяжелые огнестрельные ранения.



لحظة تفجير احد المنازل الثلاثة في مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/vBbRTEm2sh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 22, 2023

Трое погибших в лагере беженцев в Балата - это Фатхи Разак (30 лет), Абдулла Абу Хамдан (24 года) и Мохаммад Зейтун (32 года).Пресс-секретарь Абу Мазена, Набиль Абу Радина заявил: "То, что произошло в лагере беженцев в Балата, является настоящей резней и продолжением тотальной войны, ведущейся против палестинского народа. Продолжающаяся агрессия в Шхеме - это военное преступление, которому необходимо положить конец. Израильское правительство несет ответственность за опасную и продолжающуюся эскалацию".После двухнедельного затишья вчера в палестинской деревне Хавара недалеко от Наблуса произошел автомобильный теракт. Солдат ЦАХАЛа, пострадавший в результате инцидента, был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве в состоянии средней тяжести. Во время инцидента водитель, превысивший скорость, выехал на своем автомобиле на тротуар, сбил солдата и скрылся с места происшествия.