



Террорист проник в еврейское поселение и был убит

Предупреждение о проникновении террористов было активировано в поселении Тене Омарим на юге горы Хеврон.



Полиция расследует сообщение о террористе, который проник в поселение с ножом и был нейтрализован возле синагоги.



Палестинец был застрелен в пятницу сотрудником местной службы безопасности после того, как проник в поселение Тене Омарим и попытался зарезать израильтянина у входа в синагогу, сообщили военные.



Сообщений о пострадавших израильтянах в результате инцидента, когда жители поселения собрались на утреннюю молитву в праздник Шавуот, не поступало.



На видео с места происшествия видно, как мужчина проскользнул под воротами поселения, а затем вошел в поселение с ножом в руке.



