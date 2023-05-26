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Террорист проник в еврейское поселение и был убит
26.05.2023 11:51 Аркадий Бочаровский

Террорист проник в еврейское поселение и был убит

Предупреждение о проникновении террористов было активировано в поселении Тене Омарим на юге горы Хеврон. 

Полиция расследует сообщение о террористе, который проник в поселение с ножом и был нейтрализован возле синагоги.

Палестинец был застрелен в пятницу сотрудником местной службы безопасности после того, как проник в поселение Тене Омарим и попытался зарезать израильтянина у входа в синагогу, сообщили военные.

Сообщений о пострадавших израильтянах в результате инцидента, когда жители поселения собрались на утреннюю молитву в праздник Шавуот, не поступало.

На видео с места происшествия видно, как мужчина проскользнул под воротами поселения, а затем вошел в поселение с ножом в руке.

 

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