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Теракт в День Памяти: В Биньямин ранен 28-летний
25.04.2023 09:59 Аркадий Бочаровский

Теракт в День Памяти: В Биньямин ранен 28-летний



Сегодня утром (во вторник) 28-летний мужчина был легко ранен в результате перестрелки в районе Биньямин. По результатам предварительного расследования, есть подозрение, что это - террористическая атака. 

По всей видимости, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля в районе перекрестка ха Миштара Ха Бритит. Прибывшие на место происшествия парамедики MADA оказали помощь молодому человеку, который был ранен в руку. На место происшествия также прибыли крупные силы ЦАХАЛа. Ведутся поиски террориста.

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