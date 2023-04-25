



Теракт в День Памяти: В Биньямин ранен 28-летний





Сегодня утром (во вторник) 28-летний мужчина был легко ранен в результате перестрелки в районе Биньямин. По результатам предварительного расследования, есть подозрение, что это - террористическая атака.



По всей видимости, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля в районе перекрестка ха Миштара Ха Бритит. Прибывшие на место происшествия парамедики MADA оказали помощь молодому человеку, который был ранен в руку. На место происшествия также прибыли крупные силы ЦАХАЛа. Ведутся поиски террориста.