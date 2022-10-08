



Стрельба в Дженине: убиты двое террористов

Двое террористов убиты и 11 получили ранения в ходе перестрелки с бойцами ЦАХАЛа в Дженине.

По данным минздрава ПА, среди погибших оказался 16-летний подросток. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил 12 канал, один из погибших бросил в военных взрывное устройство, когда ЦАХАЛ въезжал на джипах в лагерь беженцев. Завязалась перестрелка.

כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים: כוח צה"ל נכנס למחנה הפליטים ג'נין, חילופי אש במקום. עוד דווח שהכוחות מטילים מצור על ביתו של פלסטיני בשם מוחמד אבו זינה בתוך המחנה@GalAharonovich pic.twitter.com/V98Sub8Maz — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2022

По данным ЦАХАЛа, один из разыскиваемых, который подозревается в причастности к террористической деятельности, арестован

Им оказался член "Исламского джихада", ранее находившегося в тюрьме за террористические преступления.

"Задержан Салех Самир Абу Зин, 25 лет, дважды судимый за причастность к терроризму и освобожденный в 2020 году", — сказано в сообщении.