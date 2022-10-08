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Стрельба в Дженине: убиты двое террористов
08.10.2022 13:49 Алина Груднева

Стрельба в Дженине: убиты двое террористов

Двое террористов убиты и 11 получили ранения в ходе перестрелки с бойцами ЦАХАЛа в Дженине. 

 
По данным минздрава ПА, среди погибших оказался 16-летний подросток. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
 
Как сообщил 12 канал, один из погибших бросил в военных взрывное устройство, когда ЦАХАЛ въезжал на джипах в лагерь беженцев. Завязалась перестрелка. 
 
По данным ЦАХАЛа, один из разыскиваемых, который подозревается в причастности к террористической деятельности, арестован
 
Им оказался член "Исламского джихада", ранее находившегося в тюрьме за террористические преступления. 
 
"Задержан Салех Самир Абу Зин, 25 лет, дважды судимый за причастность к терроризму и освобожденный в 2020 году", — сказано в сообщении.

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