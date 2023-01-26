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Столкновения возле Рамаллы и Калькилии: ранены шестеро палестинцев
26.01.2023 17:30 Алина Груднева

Столкновения возле Рамаллы и Калькилии: ранены шестеро палестинцев

Возле Рамаллы и Калькилии 26 января произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными.

По данным министерства здравоохранения ПА, шестеро палестинцев получили ранения.

Уточняется, что столкновения произошли возле города Аль-Бира. Один палестинец якобы получил тяжелое ранение в грудь, еще трое получили легкие травмы. Всех четверых доставили в больницу.

В ходе столкновений возле Калькилии пострадали еще двое палестинцев. Они якобы получили ранения средней степени тяжести. Армия обороны Израиля не комментирует ситуацию.

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