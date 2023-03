Столкновения между ЦАХАЛом и палестинцами в Самарии: новые подробности

Днем, 28 марта, в ходе сноса незаконной постройки недалеко от Дейр-Балут в Самарии около 150 палестинцев напали на бойцов ЦАХАЛа.



Новыми подробностями поделился представитель Армии обороны Израиля в комментарии The Times of Israel.



Палестинцы бросались камнями в военнослужащих и отказывались подчиниться приказу разойтись. В итоге, бойцам ЦАХАЛа пришлось открыть огонь в воздух.



Уточнятся, что один из подозреваемых попытался выхватить пистолет у солдата. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



По данным издания, большая часть Дейр-Балут находится в зоне C, подконтрольной Израилю, потому палестинцам требуются получать специальное разрешение на строительство.