Столкновения между ЦАХАЛом и палестинцами в Самарии: новые подробности
Днем, 28 марта, в ходе сноса незаконной постройки недалеко от Дейр-Балут в Самарии около 150 палестинцев напали на бойцов ЦАХАЛа.
Новыми подробностями поделился представитель Армии обороны Израиля в комментарии The Times of Israel.
Палестинцы бросались камнями в военнослужащих и отказывались подчиниться приказу разойтись. В итоге, бойцам ЦАХАЛа пришлось открыть огонь в воздух.
Уточнятся, что один из подозреваемых попытался выхватить пистолет у солдата. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.
По данным издания, большая часть Дейр-Балут находится в зоне C, подконтрольной Израилю, потому палестинцам требуются получать специальное разрешение на строительство.
جنود الاحتلال يطلقون الرصاص الحي ويعتدون على الأهالي بعد هدم منشأة تجارية في دير بلوط غرب سلفيت. pic.twitter.com/YHq3HKdDO0— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 28, 2023