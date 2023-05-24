



Столкновение поселенцев с палестинцами возле форпоста Хомеш

Сообщается, что несколько палестинцев пострадали в результате предполагаемого нападения поселенцев недалеко от форпоста Хомеш.



По данным правозащитной группы “Еш Дин”, несколько поселенцев напали на палестинцев в деревне Бурка и подожгли их дома. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о двух раненых.



Тем временем Региональный совет Самарии и израильская служба экстренной помощи “Спасатели без границ” сообщают, что один израильский поселенец получил легкие ранения после того, как палестинцы забросали его камнями.



“Еш Дин” сообщает, что инцидент произошел после того, как иностранные дипломаты посетили район Хомеш, который недавно был объявлен законным.