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Столкновение ЦАХАЛа и ливанской армии произошли на северной границе Израиля
23.09.2023 14:07 Наталья Богинская

Столкновение ЦАХАЛа и ливанской армии произошли на северной границе Израиля

По сообщениям израильских СМИ, столкновения вспыхнули днем 23 сентября ​​между ЦАХАЛом и ливанской армией вблизи израильско-ливанской границы.

Сообщается, что израильские военные отогнали ливанский трактор, пересекший линию границы на горе, использовав светошумовые гранаты. 
 
На ливанской стороне находились солдаты ливанской армии и инспекторы из UNIFIL. 
 
В ЦАХАЛе заявили, что речь шла только о тракторе, ни один из ливанских военных границу не пересекал, а инцидент закончился в течение нескольких минут и обошелся без жертв.

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