



Столкновение ЦАХАЛа и ливанской армии произошли на северной границе Израиля

По сообщениям израильских СМИ, столкновения вспыхнули днем 23 сентября ​​между ЦАХАЛом и ливанской армией вблизи израильско-ливанской границы.



Сообщается, что израильские военные отогнали ливанский трактор, пересекший линию границы на горе, использовав светошумовые гранаты.



На ливанской стороне находились солдаты ливанской армии и инспекторы из UNIFIL.



В ЦАХАЛе заявили, что речь шла только о тракторе, ни один из ливанских военных границу не пересекал, а инцидент закончился в течение нескольких минут и обошелся без жертв.