Новости » Арабо-израильский конфликт
США ведут переговоры с Катаром о возвращении пленных из Газы
12.10.2023 04:35 Алина Груднева

США ведут переговоры с Катаром о возвращении пленных из Газы

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры, в том числе с Катаром, о возвращении пленных из Газы, захваченных террористами ХАМАС.

Такое заявление во время брифинга сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 

"Существует длинный список лиц, враждебно настроенных по отношению к Израилю, включая "Хизбаллу", чем мы крайне обеспокоены", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Карби также сказал, что прорабатывается возможность открыть гуманитарный коридор для того, чтобы гражданское население Газы могло эвакуироваться подальше от боевых действий. Он отметил, что мирные жители не виновны в зверствах ХАМАСа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы