



США ведут переговоры с Катаром о возвращении пленных из Газы

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры, в том числе с Катаром, о возвращении пленных из Газы, захваченных террористами ХАМАС.



Такое заявление во время брифинга сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



"Существует длинный список лиц, враждебно настроенных по отношению к Израилю, включая "Хизбаллу", чем мы крайне обеспокоены", - отметил он.



Как сообщалось ранее, Карби также сказал, что прорабатывается возможность открыть гуманитарный коридор для того, чтобы гражданское население Газы могло эвакуироваться подальше от боевых действий. Он отметил, что мирные жители не виновны в зверствах ХАМАСа.