



США просит Израиль завершить войну до конца года

Ссылаясь на трех анонимных чиновников в Тель-Авиве, издание Politico сообщает, что администрация президента США Джо Байдена заявила Израилю, что у него есть время до конца 2023 года, чтобы завершить войну в Газе против ХАМАСа.



Американское издание отмечает предупреждение госсекретаря Энтони Блинкена на прошлой неделе о том, что у Израиля, скорее всего, есть "недели" на завершение боевых действий, но также подчеркивает комментарии заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера о том, что Вашингтон не дал Иерусалиму "твердых сроков".



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Высокопоставленный израильский чиновник, похоже, не принял во внимание перспективы установления США крайнего срока.



"Они советовали нам не входить в Газу, но мы это сделали", - сказал чиновник изданию Politico. "Мы вошли в Газу, потому что только так мы могли уничтожить ХАМАС и освободить наших заложников. Они сказали нам: не ходите в туннели террористов. Но если мы не войдем в туннели, мы никак не сможем уничтожить ХАМАС. Нам говорили не заходить в больницы, несмотря на то, что они используются ХАМАСом в качестве командных и контрольных центров, но мы зашли в эти больницы и сделали то, что должны были сделать".



"И мы будем делать то, что необходимо для достижения решительной победы", - добавляет чиновник.

