



США: прекращение огня бессмысленно, ХАМАС не ищет мира

Совет безопасности ООН провел вчера поздно вечером экстренное заседание.



Антониу Гутерриш призвал организацию "помочь положить конец резне в охваченном войной анклаве путем длительного гуманитарного прекращения огня".



Соединенные Штаты воспользовались своим правом вето и проголосовали против резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. Великобритания воздержалась, а остальные 13 членов Совбеза голосовали “за”.



Проект резолюции подготовили Объединенные Арабские Эмираты. Он, в частности, предполагал немедленное прекращение огня.

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Представитель США заявил, что резолюция “не сбалансирована” и “оторвана от реальности”, “немедленное прекращение огня лишь посеет семена новой войны, так как ХАМАС в реальности не ищет мира”.

