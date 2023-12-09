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США: прекращение огня бессмысленно, ХАМАС не ищет мира
09.12.2023 07:19 Катя Шульц

США: прекращение огня бессмысленно, ХАМАС не ищет мира

Совет безопасности ООН провел вчера поздно вечером экстренное заседание.

Антониу Гутерриш призвал организацию "помочь положить конец резне в охваченном войной анклаве путем длительного гуманитарного прекращения огня".

Соединенные Штаты воспользовались своим правом вето и проголосовали против резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. Великобритания воздержалась, а остальные 13 членов Совбеза голосовали “за”.

Проект резолюции подготовили Объединенные Арабские Эмираты. Он, в частности, предполагал немедленное прекращение огня.
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Представитель США заявил, что резолюция “не сбалансирована” и “оторвана от реальности”, “немедленное прекращение огня лишь посеет семена новой войны, так как ХАМАС в реальности не ищет мира”.
 

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