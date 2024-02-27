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США: Мы уничтожили дрон и 3 морских беспилотника в Красном море
27.02.2024 07:37 MIGnews.com

США: Мы уничтожили дрон и 3 морских беспилотника в Красном море

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что оно уничтожило три беспилотных корабля и две противокорабельные ракеты, которые готовились к запуску в сторону Красного моря из районов Йемена, контролируемых хуситами.

CENTCOM также объявил в социальной сети X, что армия уничтожила БПЛА, зависший над Красным морем.

По данным CENTCOM, все инструменты и вооружение “представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в этом районе”.
 

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