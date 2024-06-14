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США и Франция хотят снизить градус напряженности между Израилем и Хезболлой
14.06.2024 09:47 Алина Груднева

США и Франция хотят снизить градус напряженности между Израилем и Хезболлой

США и Франция намерены активизировать усилия по продвижению "дорожной карты", которую представил Париж, для снижения градуса напряженности между Израилем и террористической организацией "Хезболла".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

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"Мы договорились с США о принципе трехсторонней контактной группы, Израиль, США и Франция, чтобы продвигаться дорожную карту, которую мы предложили. То же самое мы намерены делать с ливанскими властями", - сказал Макрон.

Что примечательно, "Хезболла" объявила, что не намерена вести переговоры до тех пор, пока не прекратятся боевые действия между Израилем и ХАМАСом в Газе.

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