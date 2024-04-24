



США: ХАМАС предпочитает держать заложников, а не прекратить войну

Террористическая организация ХАМАС предпочитает удерживать в Газе заложников, вместо того, чтобы прекратить войну.



Об этом сказал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.



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По его словам, администрация президента Джо Байдена получила видео ХАМАСа, опубликованное 24 апреля, на котором показан живой заложник Герш Голдберг-Полин, похищенный на фестивале "Нова" 7 октября.



Уточняется, что официальные лица США связались с семьей похищенного, которая имеет американское гражданство.



По словам Пателя, в ФБР изучают видео на предмет любых доказательств и информации, которую можно собрать о состоянии заложника.



"Мы проверяем достоверность видео. Если оно достоверное, то это еще один пример того, что ХАМАС предпочитает держать заложников вместо того, чтобы положить конец войне и положить конец тяжелому положению граждан в Газе. Есть уже готовая сделка – освободить больных, стариков, женщин, после чего наступит прекращение огня", - добавил он.

