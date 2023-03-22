



Спецпосланник ООН призвал к спокойствию на Песах и Рамадан

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд "глубоко обеспокоен" ростом насилия между Израилем и палестинцами.



Он призвал обе стороны к спокойствию в преддверии праздников Рамадан и Песах.



"Это должен быть период безопасного и мирного религиозного размышления и празднования для всех. Я призываю всех лидеров действовать в этом направлении и воздерживаться от провокационных действий и сообщений в это сложное время", — сказал он на заседании Совбеза ООН.



По словам Веннесланда, уровень насилия значительно возрос за последние несколько месяцев.