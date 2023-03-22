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Спецпосланник ООН призвал к спокойствию на Песах и Рамадан
22.03.2023 18:09 Алина Груднева

Спецпосланник ООН призвал к спокойствию на Песах и Рамадан

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд "глубоко обеспокоен" ростом насилия между Израилем и палестинцами.

Он призвал обе стороны к спокойствию в преддверии праздников Рамадан и Песах.

"Это должен быть период безопасного и мирного религиозного размышления и празднования для всех. Я призываю всех лидеров действовать в этом направлении и воздерживаться от провокационных действий и сообщений в это сложное время", — сказал он на заседании Совбеза ООН.

По словам Веннесланда, уровень насилия значительно возрос за последние несколько месяцев.

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