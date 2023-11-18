



Соцсеть Х будет блокировать аккаунты за призыв "от реки до моря"

Илон Маск в публикациях, опубликованных им в личном аккаунте, подчеркнул призывы к “деколонизации” Израиля и заявления “от реки до моря Палестина будет освобождена” представляет собой призыв к геноциду и приведет к блокировке учетной записи пользователя X.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Заявление Маска прозвучало на фоне его предполагаемой поддержки теории антисемитского заговора, из-за которой крупные компании перестали покупать рекламу в социальной сети. Так, например, на рекламную паузы “нажали” такие гиганты как Disney, Apple и Warner Bros.



