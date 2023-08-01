



СМИ: В “завещании” террорист сообщил, что не связан с какими-либо группировками

В непроверенной записи, распространенной в социальных сетях, Моханнад Мухаммад Сулейман аль-Мазраа, устроивший теракт в Маале-Адумиме, утверждает, что не связан ни с одной группировкой.



Сообщается, что Аль-Мазраа из близлежащего города Аль-Азария в ПА записал свое “завещание” в виде 95-секундной голосовой заметки перед тем, как совершить теракт.



В аудиофайле, происхождение которого не проверено, мужчина процитировал несколько изречений пророка Мухаммеда из Корана, утверждая, что если он умрет “во имя Аллаха и израильтяне заберут его тело, это не будет иметь значения”. Он заявил, что не желает похоронной процессии и установки надгробия с выгравированным именем на его могиле.



Правящая в Газе террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление для прессы вскоре после теракта, поздравив аль-Мазраа и назвав стрельбу “героической и дерзкой”.



В отдельном заявлении представитель ХАМАСа Махмуд Мардави утверждает, что стрельба была вызвана последним визитом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Тиша бе-Ав.



“Защитники Иерусалима и Аль-Аксы всегда держат палец на спусковом крючке и не упустят возможности наброситься на врага”, – заявил Мардави.