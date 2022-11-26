



Скончалась вторая жертва теракта на въезде в Иерусалим

В больнице Шаарей Цедек сообщили о смерти Тедса Тшума Бен-Мада, получившего смертельное ранение в результате взрыва бомбы на автобусной остановке на въезде в Иерусалим на прошлой неделе.



В течение четырех дней медики боролись за его жизнь, но ранение оказалось очень смертельным.



50-летний Тшума иммигрировал из Эфиопии около 21 года назад и последние несколько лет жил в Иерусалиме. У него остались жена и шестеро детей.



"Травматологи и реаниматологи Шаарей Цедек боролись за его жизнь, но, к сожалению, его оказалось оказалось смертельным", - сказали в больнице. "Мы разделяем глубокую скорбь семьи и выражаем свои соболезнования".



В результате двойного теракта, произошедшего в среду в Иерусалиме, были убиты Арье Щепак и Тедса Тшума, а 17 человек получили ранения. Взрывные устройства среднего размера, установленные на обеих остановках, были активированы дистанционно с помощью мобильных телефонов и были набиты гвоздями и болтами. Они были помещены в сумки рядом с автобусными остановками, и полиция считает, что за теракты обоих случаях ответственна одна и та же группа. Террористы пока не задержаны.