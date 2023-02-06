



Силы ЦАХАЛа арестовали террористов, атаковавших в Альмог



Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа арестовали банду террористов, совершивших нападение со стрельбой в ресторане в Иерихоне. Арест был произведен в лагере беженцев Акат Джабер недалеко от Иерихона - в ходе операции были убиты несколько вооруженных террористов, открывших огонь по силам ЦАХАЛа, которые проводили обыски и аресты.



Целью операции был арест террористической ячейки ХАМАСа, которая совершила нападение со стрельбой на ресторан на перекрестке Альмог в субботу около полутора недель назад. Во время нападения двое террористов, вооруженных оружием и одетые в бронежилеты, подошли ко входу в ресторан, где в тот момент находилось около 30 посетителей, чтобы совершить массовый расстрел. У них заклинило оружие, и нападавшие скрылись в направлении Иерихона.



Разведывательная информация, полученная от ШАБАК и Аман, показала, что вооруженные люди забаррикадировались в квартире в лагере беженцев Акат Джабер недалеко от Иерихона с помощью членов своей семьи и местных жителей. На прошлой неделе Шин-Бет и ЦАХАЛ провели еще одну операцию, пытаясь добиться их ареста, и с тех пор продолжались попытки установить местонахождение членов отряда.



В ходе операции отряд из 47 батальона обнаружил несколько вооруженных людей, и на месте завязалась перестрелка. Силам ЦАХАЛа удалось нейтрализовать террористов, некоторые из которых участвовали в нападении на перекрестке Альмог. Пострадавших среди наших сил нет.



Убиты два члена отряда и еще пять вооруженных террористов.



#شاهد| تغطية صحفية: "جانب من الاشتباكات المسلحة التى اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر في أريحا". pic.twitter.com/fZ1bN8aQmZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2023