



Шольц и Макрон: Нужно прекратить наступление в Рафиахе, ситуация ужасающая

Президент Франции Эммануэль Макрон находится с официальным визитом Германии. На пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Макрон сказал: “Израильские операции в Рафиахе должны быть прекращены”.



Франция с самого начала осудила атаку ХАМАС на Израиль и поддержала право Израиля на самооборону, “но — как и любая демократия — в соответствии с международным правом”, сказал Макрон.



Шольц заявил: “Израиль должен уважать международное право в своих действиях”. Он назвал обстрел лагеря беженцев с многочисленными жертвами “трагическим инцидентом”.



“Этот случай ещё раз показывает, почему Германия, как и многие другие страны, неоднократно выступала против крупномасштабного наземного наступления в Рафиахе — потому что там не может быть адекватной защиты гражданского населения”, — сказал Шольц.

