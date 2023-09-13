



Шестеро жителей Газы ранены в столкновении с израильскими войсками

Министерство здравоохранения в Газе сообщило 13 сентября о шести палестинцах, раненых в результате израильского огня и средств разгона беспорядков во время протестов вдоль границы с Израилем.



ЦАХАЛ пока не комментировал последние беспорядки на барьере безопасности в секторе Газа.



Вечером 12 сентября трое палестинских подозреваемых были задержаны израильскими войсками во время беспорядков на границе с сектором Газа, сообщили сегодня утром в ЦАХАЛе.