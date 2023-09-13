Новости » Арабо-израильский конфликт
Шестеро жителей Газы ранены в столкновении с израильскими войсками
13.09.2023 19:32 Наталья Богинская

Шестеро жителей Газы ранены в столкновении с израильскими войсками

Министерство здравоохранения в Газе сообщило 13 сентября о шести палестинцах, раненых в результате израильского огня и средств разгона беспорядков во время протестов вдоль границы с Израилем.

ЦАХАЛ пока не комментировал последние беспорядки на барьере безопасности в секторе Газа.

Вечером 12 сентября трое палестинских подозреваемых были задержаны израильскими войсками во время беспорядков на границе с сектором Газа, сообщили сегодня утром в ЦАХАЛе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы