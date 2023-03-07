



ШАБАК раскрыл террористические ячейки ХАМАСа в Турции

ШАБАК недавно обнаружил и обезвредил базирующуюся в Турции террористическую ячейку ХАМАС, предъявив четырем членам обвинения в серьезных нарушениях безопасности. Организация заявила, что задержала и допросила 24-летнего палестинца Ахмеда Махмуда Абу Салаха, проживающего в ПА, после его возвращения после продолжительного обучения в Турции.



Допрос показал, что во время своего пребывания за границей Абу Салах был завербован боевиком ХАМАСа и проходил “военную подготовку” как в Турции, так и в Сирии, обучаясь стрельбе из огнестрельного оружия и изготовлению бомб с целью совершения терактов в Израиле. Он также должен был завербовать дополнительных террористических активистов и обучить их.



Вчера ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали еще трех жителей ПА по подозрению в том, что они были завербованы для присоединения к террористической ячейке Абу Салаха: 20-летнего Махмуда Абу Салаха, 23-летнего Салаха Махмуда Абу Салаха и 25-летнего Хоссейна Фоаза Акре. Все задержанные согласились присоединиться к ХАМАСу и совершать теракты, а также участвовали в атаке против израильской полиции в апреле 2022 года в мечети Аль-Акса.

