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Северная Корея: Израиль совершает военные преступления под эгидой США
26.10.2023 10:04 Катя Шульц

Северная Корея: Израиль совершает военные преступления под эгидой США

МИД Северной Кореи выступил с запоздавшими обвинениями в адрес Израиля в взрыве больницы Аль-Хали в секторе Газа 17 октября.

Северная Корея заявила, что Израиль открыто совершил военное преступление “под эгидой США”.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством Северной Кореи ЦТАК.

Представитель министерства также обвинил США в том, что они “без всякого беспокойства дали Израилю зеленый свет на резню палестинцев, предоставив ему оружие и военную поддержку.
включая авианосцы, дислоцированные в Средиземноморье”.
 

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