



Северная Корея: Израиль совершает военные преступления под эгидой США

МИД Северной Кореи выступил с запоздавшими обвинениями в адрес Израиля в взрыве больницы Аль-Хали в секторе Газа 17 октября.



Северная Корея заявила, что Израиль открыто совершил военное преступление “под эгидой США”.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством Северной Кореи ЦТАК.



Представитель министерства также обвинил США в том, что они “без всякого беспокойства дали Израилю зеленый свет на резню палестинцев, предоставив ему оружие и военную поддержку.

включая авианосцы, дислоцированные в Средиземноморье”.

